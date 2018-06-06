مظاهرة في شيكاغو تندد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي

تفرق المتظاهرون دون وقوع حوادث تذكر، فيما اتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة في المنطقة.

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية تظاهرة شارك فيها عشرات المحتجين على مجازر الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" على حدود قطاع غزة.

ونُظمت التظاهرة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء)، بمشاركة أكثر من 100 شخص أمام كنيس "أنشي أمت" في منطقة "ليك فيو"، أثناء زيارة السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر، مدينة شيكاغو.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء الذين سقطوا في الهجمات الإسرائيلية، فيما شارك في التظاهرة أشخاص من ثقافات وأعراق مختلفة، بينهم أمريكيون وإسرائيليون.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "انهوا الاحتلال في فلسطين"، و"لا سلام في الأراضي المقدسة (فلسطين) بلا عدل".

كما رفعوا لافتات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل"، و"فلسطين ستكون حرة"، و"انهوا حصار غزة".

وتفرق المتظاهرون دون وقوع حوادث تذكر، فيما اتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة في المنطقة.

وبدأت مسيرات "العودة" في 30 مارس / آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين يوميا في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

وترتكب القوات الإسرائيلية مجازر دامية ضد تلك المسيرات السلمية، أسفرت عن استشهاد 123 فلسطينيا بينهم 13 طفلا، وإصابة أكثر من 13 ألفا آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.