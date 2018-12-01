مظاهرة في لندن احتجاجا على استمرار الحرب باليمن

منذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية

خرج متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن الجمعة؛ احتجاجا على تواصل الحرب في اليمن، مطالبين بقطع العلاقات العسكرية مع السعودية، على خلفية الحرب التي تقودها هناك.



جاء ذلك بتنظيم "ائتلاف أوقفوا الحرب" البريطاني، الذي تأسس في 21 أيلول/ سبتمبر 2001، أي مباشرة عقب الهجمات التي شهدتها في حينه الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعنى بالضغط لإنهاء الحروب التي ترى أنها غير عادلة في العالم.



وردّد المتظاهرون شعارات من قبيل "العدالة لخاشقجي"، في إشارة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى جانب هتاف بشعارات مناهضة للدعم الذي تقدمه لندن للسعودية في اليمن، بحسب "الأناضول".



وقال مسؤول الائتلاف ستيفن بيل، إنّ "جريمة مقتل خاشقجي أظهرت حقيقة معدن السعودية"، مؤكدا أن المظاهرة تأتي رفضا للحرب في اليمن.

وأعرب عن عدم ثقته في أن توقف رئيس الوزراء تيريزا ماي دعمها للسعودية.



وقال: "لو أرادت وقف الدعم لسحبت الجنود البريطانيين من القيادة المركزية في السعودية، لأنه عند سحب العسكريين، تفهم المملكة أنّ بريطانيا جادة، ولكن مع الأسف الحكومة البريطانية تتقاعس عن ممارسة الضغوط".



ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، فيما تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات إلى وقف الحرب؛ بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.