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مظاهرة في 12 ولاية تقاضي ترامب احتجاجًا على إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"

مظاهرة في 12 ولاية تقاضي ترامب احتجاجًا على إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"
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