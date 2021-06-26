مظاهرة لأنصار ترامب في "كليفلاند"

يخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإجراء عدة مظاهرات في الولايات المتحدة خلال هذا الصيف، حيث تم الإعلان عن مظاهرتين، إحداهما تبدأ اليوم السبت في كليفلاند، والثانية في فلوريدا بتاريخ 3 تموز/يوليو.

ويذكر أنه بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير، لم يظهر ترامب كثيرا أمام الجمهور، وبعد حجبه من قبل وسائل التواصل الاجتماعي فضل أن يكتب منشورات على موقع خاص.

واقتحم مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن تجمع الآلاف رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وتعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن.

وقرر مجلس النواب في الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد، ولكن مجلس الشيوخ برأ ترامب لاحقا.