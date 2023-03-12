مظاهرة لدعم روسيا في إسبانيا (فيديو)

البوابة - شهدت شوارع مدينة بلباو الإسبانية، مسيرة مناصرة لروسيا، شارك فيها أكثر من ألفي شخص، نددوا خلالها بسياسات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي وصفوها بالعدوانية.

واعتبر المتظاهرون، أن السياسة العدوانية التي ينتهجها "الناتو" دفعت روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ودعا المتظاهرون، الذين علقوا أعلام روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على مبنى مجلس مدينة بلباو، إلى تغيير سياسة الإتحاد الأوروبي بشكل جذري.

وأعرب ممثل منصة "لا للناتو"، عن تضامن المتظاهرين مع موسكو، وقال: "تسعى روسيا جاهدة من أجل السلام منذ عام 2014. لكن الغرب لا يترك لروسيا أي خيار آخر".

وطالب المتظاهرون، بإعادة توزيع أموال الدعم العسكري لكييف، وزيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية، لصالح الإنفاق الإجتماعي.

كما أكد المتظاهرون المعارضون لاستراتيجية "الناتو"، ضرورة دعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمنتجات والخدمات الأساسية.