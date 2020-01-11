مظروف مغلق يحسم اسم وريث سلطان عمان

تتضمن عملية اختيار خليفة السلطان الذي حكم البلاد 50 عاما، فتح مظروف مغلق به اسم الشخص الذي اختاره السلطان لخلافته، في حال لم ينجح الديوان السلطاني في اختيار شخص آخر.

وكان قابوس عاد إلى البلاد منذ نحو أسبوع بعد رحلة علاجية في بلجيكا من سرطان القولون الذي يعاني منه منذ نحو أربعة أعوام.

ويحكم السلطان قابوس عمان التي كانت مستعمرة بريطانية منذ عام 1970 بعد انقلاب أبيض على والده السلطان سعيد بن تيمور.

والسلطان قابوس الذي درس في بريطانيا هو سليل أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744 عندما تم مبايعة أحمد بن سعيد والي صحار حاكما لعمان. حسب صحيفة الغارديان البريطانية

وليس للسلطان قابوس أبناء ولم يعين خليفة له بشكل علني، لكنه قام بتسجيل مقطع صوتي له يخاطب فيه مجلس الأسرة الحاكمة ويعين خليفة له.

وحسب الدستور العماني، يجب أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

وفي حال لم يتمكن مجلس العائلة في غضون ثلاثة أيام من فراغ السلطة، من تعيين خليفة، يتعين على مجلس الدفاع أن يؤكد خيار السلطان بالتشاور مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى (استشاري) إضافة الى رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من معاونيه.

ويشكل مجلس الشورى المكون من 84 عضوا ينتخبون مباشرة من الشعب، مع مجلس الدولة (نوع من مجلس الشيوخ من 57 عضوا)، مجلس عمان.

وحسب الغارديان، أبقى السلطان قابوس على اختياره سريا ليضمن سلطته طيلة فترة حياته.

وتقول الغارديان، إن هناك مظروفين مغلقين متطابقين أحدهما في مسقط والآخر في صلالة، وتكهنت الصحيفة البريطانية أن المظروف الثاني يتم تجهيزه لإرساله إلى مسقط نتيجة لتدهور صحة السلطان ووجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة.

والهدف من وجود مظروف آخر هو استخدامه في حال فقدان المظروف الأول أو للتأكد منه صحة تسجيل السلطان.