معابر جديدة بين العراق والأردن

تم التأكيد على العمل من أجل تسهيل عملية الحصول على سمات الدخول وزيادة التعاون المشترك

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، عن الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، على افتتاح معابر جديدة بين البلدين العام المقبل.

وقال مكتب وزير المالية العراقي إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة الهاشمية الأردنية وبحث أفضل السبل لتطويرها وتعزيزها وأهمية الاستثمار والتعاون المشترك خدمة لمصلحة البلدين.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على العمل من أجل تسهيل عملية الحصول على سمات الدخول وزيادة التعاون المشترك بين الخطوط الجوية العراقية والأردنية.

وتابع أن الجانبين أكدا أن مطلع العام المقبل سيكون موعدا لافتتاح معابر جديدة للإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري، كما تمت مناقشة نتائج الزيارات الأخيرة للمسؤولين الأردنيين إلى العراق لبحث المشاكل العالقة منها زيارة وزير النقل الأردني لبحث موضوع نقل البضائع وموضوع الشحن وسيتم وضع خطة زمنية لفتح معبر الكرامة طريبيل على أن تذلل جميع العقبات قبل شهر مارس 2019.