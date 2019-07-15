معارض: قطر مولت معارضين في لندن عن طريق سلمان العودة

اعلن الأمين العام لـ حزب ”التجديد“ الإسلامي المعارض محمد بن عبدالله المسعري ، ما وصفه بـ تورط الداعية سلمان العودة بتلقي أموال من قطر لدعم مجموعات من المعارضة السعودية محسوبة على ما يسمى التيار الإسلامي كانت تقيم في لندن.

وتحدث المسعري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ”النبأ“ الفضائية، حول الأسباب التي جعلته بلا دعم مالي في الوقت الذي كان فيه معارضون آخرون مثل سعد الفقيه يحصلون على الأموال، ليأتي في حديثه على كشف ارتباط سلمان العودة بتلقي تمويل من قطر.

اعتراف خطير..

المعارض محمد المسعري يعترف بأن سلمان العودة كان ينسق ويطلب ويستلم الدعم القطري لصالح المعارضين السعوديين بالخارج pic.twitter.com/jnjwIuj2iA — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) ١٤ يوليو ٢٠١٩

وقال: ”الدعم المالي جاءه وهذا لم يعد مستورًا وأقولها بصراحة وليس سرًّا إن سلمان العودة تواصل مع بعض الشخصيات في قطر ممن يتعاطفون مع الاتجاه الإسلامي الذي يمثله العودة، وقال لهم الشباب في لندن وقد يحتاجون دعمكم وهم شبه غارقين وسيغرقون عما قريب فنرجو أن تدعموهم“.

وأضاف المسعري: ”حصل التواصل من قِبلهم وكان التواصل أساسيًّا مع سعد الفقيه، وصرح أحدهم صراحة أنه حتى لو آل سعود واجهونا فسنقول هذا ابن عمنا من تميم ونحن من تميم، وندعم ابن عمنا عن طريق القبلية، وكان هو من أيامه الأولى هو الذي يستلم الدعم، وفي المرة الأولى حضرنا سويًّا وتم الاستلام، وهذا كان منذ سنة 94، وهو من كان يقترح عليهم أفكار إنشاء تقارير حول الوضع السعودي المالي وهو الذي يتفاوض مع الناس” .

وتابع المسعري : ” وحسب ما أبلغني أن كتابة التقارير التي جاء بمفكرين لكتابتها بشكل دقيق تتكلف عشرات أو مئات الدولارات، والله أعلم لا أدري هل هذا صحيح أو خطأ هل كان مخدوعًا أو كذب علي لا أدري؟“.