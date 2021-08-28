معارك دامية امام محطة وقود في لبنان

اندلعت اشتباكات دامية بالاسلحة الخفيفة أمام إحدى محطات الوقود، جنوبي لبنان مما اسفر عن اصابة 7 اشخاص على الاقل

وقعت اشتباكات دامية بين عدد من الشباب وأصحاب محطة وقود في بلدة العباسية (جنوب)، تزامنا مع استمرار أزمة شُحّ الوقود في البلاد وفق وكالة الاناضول التي افادت ان 5 اصابات في المكان

وأفاد شهود العيان بأن المواجهات تطورت من الاشتباكات بالأيدي إلى استخدام الأسلحة البيضاء وإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متباينة. وكثفت قوات الأمن من تواجدها في البلدة الجنوبية لفض الاشتباكات والحيلولة دون تجددها، بحسب المصادر ذاتها.

ومنذ أشهر يشهد لبنان شحاً في الوقود ما تسبب في إقفال بعض المحطات، فيما يشهد البعض الآخر ازدحاماً كبيراً يتخللها أحياناً مواجهات عنيفة ودامية.

وعلى الرغم من اعلان زعيم مليشيا حزب الله اللبناني ان باخرة ثالثة انطلقت من ايرات تحمل الوقود للمساهمة في حل الازمة الا ان الشارع اللبناني الذي يحمل حزب الله مسؤولية الازمة لم يلمس اي تحسن وسط مؤشرات باستحواذ حزب الله على تلك الشحنات لنفسه