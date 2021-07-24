معارك عنيفة بين أنصار الله والجيش اليمني قرب باب المندب

تدور معارك عنيفة بين مقاتلين من جماعة أنصار الله الحوثية، ووحدات عسكرية موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرب مضيق باب المندب.

وقدمت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اسناد جوي للوحدات العسكرية اليمنية عبر شنها غارات على أهداف عسكرية ل "انصار الله".

وقال مسؤولون عسكريون وأمنيون أن تعزيزات عسكرية أتت من "عدن" لمناصرة القوات الموالية للرئيس اليمني.

يشار إلى أن "أنصار الله" كانت تسيطر على المنطقة الاستراتيجية، على الرغم من سيطرة الوحدات العسكرية الموالية لهادي على عدة مواقع.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (03:20) من فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعنلت الخميس 9 يوليو/ تموز الجاري، "استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، بالقرب من باب المندب، شكلا تهديدا وشيكا على الملاحة الدولية يتبعان لجماعة "أنصار الله" اليمنية.