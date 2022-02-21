معارك قرب الحدود الروسية.. أوكرانيا تبدأ بغزو "دونباس"

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الإثنين، أن معركة تجري بالقرب من الحدود الروسية، وأن الأوضاع في منطقة ماريوبول، تشهد تفاقما حادا.

وقال بوشلين في بيان: "لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 36 مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو. هناك تجري معركة بالقرب من الحدود مع روسيا".

وشدد بوشلين على أنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون".

وأعلن نائب رئيس هيئة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الإثنين، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت فعليا بتطبيق خطة غزو دونباس.

وقال باسورين خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1": "من حيث المبدأ، تبدأ القوات الأوكرانية بتطبيق خطة الغزو ببطء. هذا باتجاه لوغانسك حيث تدور الاشتباكات وباتجاه ماريوبول".

واعتبر باسورين أن ممثلي أوكرانيا في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النارلا يفعلون شيئًا لوقف التصعيد والقصف في منطقة دونباس.

وأكد باسورين أن قصف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية يتم على طول خط التماس بأكمله، ولم يكن مطار دونيتسك استثناءً.

ومنذ يوم الخميس الماضي، تصاعد الوضع في دونباس، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا عن عشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية.

كما أعلنت سلطات الجمهوريتين عن عمليات الإجلاء للمواطنين إلى منطقة روستوف الروسية، تضم النساء والأطفال وكبار السن، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس).