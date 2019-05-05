معارك ليبيا الاخيره تسفر عن 187 قتيلا و1157 مصابا

أسفرت المعارك الأخيرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين

ودخل الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا لانتزاع السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية، اليوم السبت، إن المعارك الأخيرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين.

وقال طارق الهمشري رئيس المركز الطبي الميداني للقوات الحكومية إن الحكومة نقلت أيضا عددا من المصابين إلى تونس وتركيا وإيطاليا وأوكرانيا لتلقي العلاج.

ودخل الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا لانتزاع السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس.

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بيانا، في وقت سابق اليوم السبت، تقول فيه إن 710 مقاتلين لقوا حتفهم في الحرب الأهلية الليبية في 2014 واعتبرتهم “شهداء”، في خطوة قال مصدر في حكومة طرابلس إنها تهدف إلى كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد حفتر.