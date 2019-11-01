معاقبة واضع عقوبة الزنا بعد ضبطه مع سيدة متزوجة

جلدت محكمة اندونيسية احد اعضاء مجلس علماء اقليم اتشيه بعد ان ضبطته أثناء إقامة علاقة مع امرأة متزوجة.

ويعد مخلص بن محمد، ابرز الاعضاء الذين وضعوا قانون الجلد وقد طبق عليه

ووفق مصادر فقد جلد 28 جلدة، في حين ضربت المرأة التي أقامت معه العلاقة بعصا 23 مرة.

وينتمي مخلص إلى إقليم آتشيه المحافظ، وهو المنطقة الوحيدة في إندونيسيا التي تطبق قواعد الشريعة الإسلامية.

وتُطبق عقوبة الجلد أو الضرب بالعصي كذلك على المدانين بالمثلية الجنسية أو لعب القمار.

وقبضت السلطات على مخلص والمرأة التي كانت معه في سبتمبر/ أيلول، في سيارة كانت متوقفة بالقرب من شاطئ سياحي.

وتم تطبيق الحد ضربا بالعصا أمس. وقررت السلطات كذلك طرد مخلص من مجلس علماء آتشيه.

وأصبح مخلص، 46 عاما، أول زعيم ديني يُطبق عليه حد الزنا علنا في آتشيه منذ تطبيق الشريعة الإسلامية رسميا في عام 2005 وفق تقرير لـ بي بي سي البريطانية

ويضطلع مجلس علماء آتشيه بتقديم المشورة للحكومة والهيئة التشريعية المحليتين بشأن صياغة وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الإقليم.

وحصل الإقليم على حقوق خاصة لتطبيق قوانينه الإسلامية الأكثر صرامة قبل أكثر من عقد.

وفي عام 2014، تم إقرار قوانين تُجرّم المثلية الجنسية. وقد بدأ تطبيق هذه القوانين في العام التالي.