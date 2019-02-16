معاقل داعش الاخيرة ساقطة ناريا

قسد شنت هجوما واسعا ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

قال جيا فرات قائد هجوم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على آخر معقل لـ"داعش" في شرقي سوريا اليوم، إن قواته شارفت على دحر فلول التنظيم وتطهير المنطقة منهم "في وقت قصير جدا".

وأضاف فرات للصحفيين أن قواته تحاصر عناصر التنظيم من جميع الجهات في حي صغير بقرية الباغوز، وأن نهايتهم صارت قريبة.

القائد العام لقوات عاصفة الجزيرة أعلن أن باغوز أصبحت "ساقطة ناريا ومحاصرة تماما في مساحة جغرافية تقدر بنصف كيلومتر مربع"، مؤكدا أنها باتت "تحت الرمايات النارية لمقاتلينا ووجود المدنيين يشكل التحدي أمامنا".

وأوضح فرات "في الأيام القليلة القادمة سيتم إعلان نهاية وجود داعش في شمال شرق سوريا"، وأضاف "سيتم القضاء على داعش عسكريا وسننتقل إلى مكافحة الخلايا النائمة للتنظيم".

وأكد فرات في المؤتمر الصحافي أيضا "تحرير 10 أسرى من قوات سوريا الديمقراطية كانوا محتجزين لدى داعش".

في الاثناء نقلت قناة الحرة الاميركية عن المسؤول الإعلامي لمكتب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مصطفى بالي، أن المعارك لا تزال مستمرة في قرية باغوز تحتاني آخر معاقل داعش في شمال شرق البلاد

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال من جهته إن وجود تنظيم داعش في باغوز بات يقتصر "على العناصر المتوارين ضمن أنفاق" حفروها خلال سيطرتهم على هذا الجيب.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية منذ أيلول/سبتمبر، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، هجوما واسعا ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

ودفعت العمليات العسكرية منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر نحو 40 ألف شخص إلى الخروج من مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن الجمعة الماضي أنه سيدلي ببيان هام حول سوريا خلال الساعات الـ24 المقبلة.