معتمر جزائري يقتل شخصين في مكة

البوابه - تمكنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية من القبض على معتمر من الجزائر أقدم على قتل اثنين من مواطني بلاده خلال زيارتهم لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وأشارت صحيفة عكاظ المحلية السعودية إلى إلقاء الشرطة في منطقة مكة المكرمة القبض، على زائر من الجنسية الجزائرية قام بطعن زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق ليلوذ عقب ذلك بالفرار من مسرح الجريمة.

وزار المتهم والضحيتين مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية وذلك لأداء مناسك العمرة، حيث وقع خلاف بينهم مما أدى إلى مقتل اثنين واعتقال الجاني، دون أن الكشف عن هوية أحد منهم.، وفق صحيفة النهار الجزائرية.