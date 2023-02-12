معجزة.. إنقاذ طفل من ركام زلزال تركيا بعد 150 ساعة

تمكنت طواقم الإغاثة في تركيا من إنقاذ طفل وأمه من تحت ركام مبنى في ولاية هطاي وذلك عقب مرور 150 ساعة على وقوع الزلزال فجر الإثنين الماضي.

وهرع طاقم إغاثة صباح الأحد فور سماع صوت استغاثة من تحت الأنقاض فرق الإطفاء إلى إزالة ركام من مبنى منهار في مدينة أنطاكيا ليتم عقب ذلك انتشال طفل وأمه وهم على قيد الحياة من تحت الأنقاض ومن ثم نقلهما إلى مشفى قريب.

وضرب تركيا وسوريا زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر حتى الساعة عن سقوط 28 ألف قتيل وأضرار كبيرة في ممتلكات البلدين.



