معدلات قياسية في درجة الحرارة باميركا

اصدرت السلطات الاميركية تحذيرات توصيات الى الاميركيين بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية حيث يقطن المناطق المذكورة اكثر من 80 مليون شحص حيث تجاوزت درجات الحرارة معدلات قياسية

واكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من “موجة حرّ واسعة النطاق وشديدة الوطأة” غرب البلاد وجنوبها، مع توقّع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل، ما يزيد المخاطر الصحية على ملايين السكان.

وحسب المصدر فانه “من المتوقع تسجيل درجات حرارة عالية قياسية على نطاق واسع"

كما طلبت السلطات من سكان المناطق الحدّ من استعمال الكهرباء من الساعة الثانية عصراً وحتى العاشرة مساء من السبت إلى الإثنين، في محاولة للتخفيف من ارتفاع الطلب.

وبلغت درجات الحرارة في كاليفورنيا السبت -43 درجة مئوية، ومن المرجح ان تبلغ 46 الاحد بالتوقيت الاميركي وعصر السبت، وصلت الحرارة إلى 51 درجة في وادي الموت الشهير في كاليفورنيا، وهو أحد أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض، ويُتوقّع أن ترتفع الأحد إلى 54 درجة.