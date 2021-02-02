معركة الحصول على اللقاحات.. غيتس: الوباء القادم أسوأ

اكد مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، بيل غيتس، من أن الوباء القادم بعد مرحلة جائحة “كورونا” قد يكون أسوأ بـعشر مرات مما شهده العالم حتى الآن فيما كانت معركة الحصول على اللقاحات تستعر في اوربا.

غيتس

وكشف بيل غيتس في حوار مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، :

” عن تفاؤله بإمكانية حدوث تطورات إيجابية في الحالة الوبائية على مستوى العالم، مع قدوم الصيف، مُبديًا حزنه العميق لتفاقم معدلات الوفيات جراء فيروس “كورونا”.

و يواصل مؤسس شركة “مايكروسوفت” جهوده في مجال الارتقاء بالرعاية الصحية على مستوى العالم ككل، إضافة إلى دعم حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.

خطر لعدة اشهر

وحذّر “غيتس” من أن الحالة الصعبة التي يعيشها العالم حاليًا قد تتواصل لعدة أشهر عندما يبدأ الطقس الدافئ، لكنه لفت إلى أن توفر اللقاحات سيجعل من المأمول تخفيض معدلات الوفيات.

ضرورة التوزيع العادل للقاحات “كورونا”ن حيث يحقّ للدول الأكثر فقرًا الحصول على نصيبها، مشيرًا إلى أن العالم عليه أن يعتاد على تواجد “كوفيد -19” كجزء من المشهد العام في المستقبل مثل “تغير المناخ”.

ورغم أنه وصف جائحة “كورونا” بـ”المرعبة”؛ إلا أن “غيتس” حذر من أن الوباء القادم قد يكون أسوأ بعشر مرات، مما يستلزم أن يسارع العالم كله بالاستعداد من الآن لضمان الاستجابة المثالية لهذا الخطر.

وقال: لا يجب أن تتصور أي دولة أنها قادرة على النجاة بمفردها، ولذلك يجب على العلماء والشركات والمنظمات الدولية والحكومات تعزيز أشكال التعاون فيما بينها لمواجهة هذه التحديات.

Logan Square YMCA is giving free food, masks and coronavirus tests tomorrow. Details here: https://t.co/gJ2c4LLCjl. pic.twitter.com/HXlCQYBBcP — Block Club Chicago (@BlockClubCHI) February 2, 2021

معركة في اوربا

في هذه الاثناء تسعى دول الاتحاد الأوروبي الخاضعة لقيود صارمة مع انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا إلى تسريع حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-19 بعد إعلان مختبرات عدة زيادة كميات اللقاحات التي ستوفرها.



في مؤشر يدفع إلى التفاؤل خففت إيطاليا وبولندا خلافا لجاراتها الأوروبية، الاثنين إجراءات مكافحة كوفيد-19 وأعادت فتح المتاحف خصوصا.



ووعد مختبر بايونتيك الألماني تسليم الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه في الربع الثاني من السنة. وينوي تحالف بايونتيك/فايزر "زيادة عمليات التسليم اعتبارا من 15 شباط/فبراير". وأوضح شيرك بوتينغ المدير المالي للشركة أن الهدف هو تسليم "كمية الجرعات التي التزمنا بها في الربع الأول" بالإضافة إلى "75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني" بموجب العقود الحالية.

مشكلة فعلية

وسيعمد مختبر أسترازينيكا الذي صب المسؤولون الأوروبيون جام غضبهم عليه بسبب تأخره في تسليم اللقاحات، في نهاية المطاف على زيادة عمليات تسليم لقاحه الذي رخص له الجمعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% في الربع الأول من السنة الحالية.



كان استرازينيكا أكد أنه لن يتمكن من تسليم سوى "ربع" الجرعات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي بسبب "انخفاض في انتاح" أحد مصانعه في اوروبا. إلا ان الاتحاد الأوروبي اتهم استرازينيكا ضمنا بأنه أعطى الأفضلية للمملكة المتحدة على حساب التزامات تعاقدية مع بروكسل.



وقالت المديرة العامة للصحة في المفوضية الأوروبية ساندرا غالينا بامتعاض "الجداول الزمنية ملزمة" متحدثة عن "مشكلة فعلية" للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

إلا أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أكدت أن الاتحاد الأوروبي متمسك بهدفه المتمثل بتلقيح 70% من البالغين "بحلول نهاية الصيف".

أعلنت شركة باير الألمانية العملاقة انها ستنتج اعتبارا من 2022 لقاحا طورته منافستها "كيورفاك". وتنوي انتاج 160 مليون جرعة في 2022.

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستخدم خيار شراء 40 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي تطوره شركة فالنيفا الفرنسية النمسوية لعام 2022، ليصل بذلك عدد الجرعات التي ستحصل عليها منها إلى 100 مليون. وأعلنت خدمة الصحة العامة البريطانية في انكلترا أنها قامت بـ"خطوة حاسمة" بعد إعطاء اللقاح لنزلاء "كل دور المسنين المؤهلة في إنكلترا"، أو "أكثر من 10 آلاف" مؤسسة.

وأطلق المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الذي يضم حوالى ثلاثين دولة الاثنين آلية تسمح بمتابعة عمليات التطعيم في أوروبا للوقوف على تقدمها في كل بلد.

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