على نحو غير متوقع بدأت حسابات برمي تهم "الخيانة" و"العمالة" لحسابات أخرى

تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمعركة هي الأولى من نوعها، طرفاها أبرز الحسابات المؤيدة للحكومة السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلى نحو غير متوقع، بدأت حسابات برمي تهم "الخيانة"، و"العمالة" لحسابات أخرى، رغم أن الطرفين يغردان في الاتجاه نفسه إلى حد كبير.

وبحسب ناشطون، فإن من أبرز أسباب المعركة "التويترية" بين هذه الحسابات، اعتراض بعضها على مسار هيئة الترفيه، الذي أدخل الحفلات الغنائية إلى المملكة، وهو ما أوقعها بحرج شديد، إذ كانت تتغنى طيلة السنوات الماضية بـ"سلفية الدولة".

ومن أبرز الحسابات المشاركة في هذه المعركة "منصور الخميس، منصور البلوشي، مشعل الخالدي، خالد ثامر السبيعي، هيلة المشوح"، إضافة إلى حسابات شهيرة بأسماء وهمية، هي "هاني صنيتان"، و"مجموعة نايف بن خالد"، و"متعب الجلوي، الشيخ حفتر"، وغيرهم.

وبدأت بعض هذه الحسابات بنشر أرشيف حسابات أخرى، تدعم الثورات، وهو ما اعتبر بحسب رأيهم "خيانة صريحة للدولة".

وقال ناشطون مشاركون في هذه "المعركة" الفريدة من نوعها، إنهم ينوون تقديم شكوى بحق الحسابات الأخرى، لدى تطبيق "كلنا أمن" التابع لوزارة الداخلية السعودية.

وأثارت اتهامات، وشتائم ما يعرف بحسابات "الذباب الإلكتروني" و"الوطنجية"، بعضها بين بعض، سخرية واسعة من قبل مغردين معارضين للحكومة السعودية.

وأوضح مغردون أن هذه المعارك تشير إلى مدى "سطحية" عقليات المغردين المشار إليهم، وإلى مدى بحثهم عن مصالح شخصية، "بعيدا عن الوطنية التي يتغنون بها".