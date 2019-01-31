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معظم المحتجزين لدى اكراد سوريا الذين تدرس فرنسا إعادتهم "من الأطفال"

معظم المحتجزين لدى اكراد سوريا الذين تدرس فرنسا إعادتهم "من الأطفال"
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