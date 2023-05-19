معلمات يغتصبن تلاميذهن في المدارس الاميركية

معلمة تغتصب تلميذها المراهق، واخرى تمارس الجنس مع تلميذين اخرين، وثالثة ترسل صورها العارية الى تلميذ اعجبها حتى توقعه في حبائلها.. تلك امثلة عن بعض الفضائح الجنسية التي توالت في المدارس الاميركية الاسبوع الماضي.

وقد تم في المجمل تسجيل ست حالات اعتقال الاسبوع الماضي لمعلمات تورطن في سوء سلوك جنسي مع تلاميذ مراهقين بحسب وسائل اعلام.

اولى هذه الحالات تتعلق بالمعلمة الين شيل (38 عاما)، والتي اعتقلت بتهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة بحق اثنين من تلاميذها يبلغان من العمر ستة عشر عاما.

المعلمة الين شيل تواجه تهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة

وقد مثلت المعلمة الين شيل امام محكمة مقاطعة جارارد الاسبوع الماضي بعدما قال الادعاء العام انها "مارست الجنس في ثلاث مناسبات" مع التلميذين خلال شهري تموز/يوليو واب/اغسطس الماضيين.

وغداة اعتقالها، ارسلت مدارس مقاطعة بويل رسالة الى اولياء امور التلاميذ تبلغهم فيها بامر اعتقال شيل التي سبق ان عملت كمساعدة معلمة في مدرسة وودلون الابتدائية، وقبلها في مدرسة لانكاستر الابتدائية.

سلمت نفسها

والجمعة قبل الماضي، كانت السلطات تحتجز هيذر هير (32 عاما) التي تعمل معلمة في مدرسة بريانت الثانوية الحكومية في ولاية اركنساس، بعد اتهامها بجريمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الاولى لممارستها الجنس مع تلميذ مراهق.

المعلمة هيذر هير

وسلمت هير نفسها الى الشرطة عقب البلاغ المقدم ضدها، حيث مكثت نحو ساعتين ونصف الساعة في سجن المقاطعة قبل ان يتم الافراج عنها بكفالة قدرها 15 الف دولار بانتظار المحاكمة،

علما ان هير قدمت استقالتها من المدرسة في الاول من الشهر الماضي.

ارسلت صورها العارية لتلميذها

وفي اوكلاهوما، اعتقلت السلطات المعلمة ايميلي هانكوك (26 عاما) يوم الخميس، بعد تلقي الشرطة بلاغا عن علاقة غرامية بينها واحد تلاميذها.

ويشتبه في ان هانكوك التي عملت معلمة بديلة في مدارس ويلستون الحكمية كانت شرعت في التواصل مع تلميذها عبر رسائل نصية في تشرين الثاني/اكتوبر الماضي.

ولاحقا، اخذت ترسل صورا وفيديوهات عارية لها الى التلميذ البالغ من العمر 15 عاما عبر سنابشات، الى ان انتهى بهما المطاف الى اقامة علاقات غير مشروعة عدة مرات داخل حرم المدرسة.

علاقة غير مشروعة داخل الصف

كما التحقت بالركب كريستين غانت (36 عاما) معلمة اللغة الانجليزية في مدرسة ثانوية كاثوليكية في ديس موينس بولاية ايوا، والمتهمة بممارسة الجنس مع تلميذ مراهق خمس مرات داخل وخارج المدرسة.

كريستين غانت اوقعت التلميذ في حبائلها عبر مواقع التواصل

وقال المحققون ان غانت اوقعت التلميذ في حبائلها عبر مواقع التواصل، فيما ضبطتهما كاميرات مراقبة وهما يدخلان وحدهما الى غرفة صف ذات نوافذ زجاجية مغطاة بورق لاصق.

وقد تم فصل هذه المعلمة من العمل، وهي الان قيد المحاكمة بتهمة الاستغلال الجنسي.

معلمة صعوبات تعلم

وفي فيرجينيا، تم توقيف المعلمة في مدرسة جيمس ماديسون الثانوية الياه خيرادماند (33 عاما) يوم الخميس، على خلفية ممارسة الجنس مع تلميذ على مدى عدة اشهر.

الياه خيرادماند مدرسة صعوبات التعلم

وقالت تقارير ان التلميذ كان كشف لادارة المدرسة عن اقامته علاقة جنسية مع خيرادماند وهي معلمة صعوبات تعلم تعمل في المدرسة منذ 2016.

وتم ايداع هذه المعلمة في سجن المقاطعة بعد رفض تكفيلها.

مدربة الرياضة العاشقة

واخيرا، تم اعتقال مدربة العاب قوى في بنسيلفانيا بتهمة ممارسة الجنس مع تلميذ كانت تشرف على تدريبه ويبلغ من العمر 17 عاما.

مدربة العاب القوى هانا مارث

وقال الادعاء انه تم اعتقال المدربة هانا مارث (26 عاما) بعدما تلقت الشرطة بلاغا عن تورطها في علاقة مع التلميذ الذي يتدرب كلاعب سباقات مضمار في مدرسة ثانوية في منطقة نورثهامبتون.



وبحسب الادعاء، فقد بعثت مارث رسالة نصية الى التلميذ تدعوه الى منزلها حيث مارسا الجنس. وقد اقرت خلال التحقيق بانها تقيم علاقة غرامية مع تلميذها منذ عام 2021.

وهي الان تواجه تهمتي الاعتداء الجنسي الرياضي والمؤسسي، واللتين تعدان جنايتين من الدرجة الثالثة.

عقوبة قاسية

في الولايات المتحدة، تختلف العقوبات على الاعتداء الجنسي على القاصرين تبعا لقوانين كل ولاية، على انها تنص في المجمل على السجن لفترات طويلة فضلا عن الغرامات المالية الباهظة.

وتفرض بعض الولايات على المدانين الخضوع لعلاج الزامي، وتقوم بتسجيل بعضهم في قوائم خاصة بالمعتدين الجنسيين.

وفي حال الافراج عنهم بعد انهاء محكومياتهم، فانهم يكونون تحت اشراف مكثف ومباشر من ضباط مختصين.

