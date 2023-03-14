معلم يغتصب طفله عمرها 7 سنوات في مدرسة بالسودان

البوابه - هز اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات على يد معلم في مدرسة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم الرأي العام وأعاد إلى الواجهة الجدل المستمر حول قانون جرائم الاغتصاب ومدى نجاعته في البلاد.

واستهجن معلمون في السودان جريمة اغتصاب الطفلة على يد زميلهم، مشيرين إلى إفلات الجاني من العدالة عدة مرات عقب ارتكابه جرائم مشابهة خلال السنوات الماضية.

وتكررت في السودان خلال السنوات الماضية جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، الأمر الذي دفع عاملون في مجال حقوق الطفل والإنسان إلى المطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي تلك جرائم الاغتصاب وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وسط قيود اجتماعية تحول دون تقديم الجناة للعدالة وذلك بسبب الخوف من الوصمة.

وكشفت معلمة زاملت الجاني لفترة طويلة، إلى تكرار فعلته حيث سبق وأن قام بالتحرش بعدد من المعلمات والتلاميذ، إلا أنه يفلت من العقوبة في كل مرة.

كما أثارت جريمة اغتصاب 10 أطفال على يد معلم في إحدى مدارس تحفيظ القرآن في غرب السودان والتي تعرف محليا بـ "الخلاوي" موجة من الغضب الشعبي الكبير قبل حوالي العام.



