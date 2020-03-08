معلومات جديدة من باحث صيني حول "كورونا"

إليكم معلومات جديدة من أحد الباحثين من شينزين الصينية، تم تكليفه بمهمة في مدينة ووهان للعمل مع فريق بخصوص وباء فيروس كورونا:

- عدوى فيروس كورونا لا تظهر مثل البرد المعتاد، مع سيلان الأنف أو السعال مع البلغم (اللعاب والمخاط)، ولكن على العكس يبدأ كورونا بالسعال الجاف. إنها أول إشارة يتم تحديدها.

- من المهم أن نعرف أن الفيروس لا يقاوم الحرارة ويموت إذا تعرض لدرجات حرارة 26 أو 27 درجة. لذلك من المهم جدًا تناول جميع المشروبات الساخنة الممكنة خلال اليوم، مثل الشاي أو شاي الأعشاب أو المرق أو الحساء أو الماء الساخن ببساطة. السائل الساخن يحيد الفيروس وليس من الصعب امتصاصه.

ـ تجنب شرب الماء المثلج بشكل خاص أو امتصاص الثلج أو لمن هم في الجبال، وخاصةً الأطفال. بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون ذلك، من المهم أن تعرض نفسك لأكبر قدر ممكن من الشمس وفقًا للظروف المناخية الحالية.

استعمال الكمامات

بمعايير البحث المجهري فيروس كورونا كبير جدًا، ويبلغ قطره حوالي 400 إلى 500 نانومتر. هذا يعني أن أي نوع من القناع يمكنه إيقافه في الحياة الطبيعية، لذلك، ليس من الضروري أن تكون لديك أقنعة خاصة.

قد يكون الموقف مختلفًا إذا كنت طبيباً أو فريقًا طبيًا وكنت تتعرض مباشرة للفيروس.. في هذه الحالة، من الضروري استخدام أقنعة خاصة.

المسافات الصحية

إذا قام شخص فعلا بالعطاس أمامك، وكان على بعد 3 أمتار، فسيقوم بإسقاط الفيروس على الأرض وبالتالي لن يصل إليك. هذا هو السبب في أن المسافة الآمنة مهمة بين الناس.

ترك مترين بين كل شخص وآخر مهم في هذه الحالة لتجنب أي إصابة محتملة بعدوى "فيروس كورونا".

الفيروس على أسطح معدنية

عندما تم العثور على الفيروس على الأسطح المعدنية، فإنه يظل فيها حيا لمدة 12 ساعة!

لذلك من المهم للغاية عند لمس الأسطح المعدنية مثل مقابض الأبواب والأبواب والأجهزة المنزلية والمقابض على الترام، إلخ... اغسل يديك جيدا وتطهير نفسك بعناية.

الفيروس في الملابس

يمكن أن يعيش الفيروس مخبأً في الملابس والأقمشة لمدة تتراوح بين 6 و12 ساعة. والمنظفات الطبيعية يمكن أن تدمرها.

بالنسبة للملابس التي لا يمكن غسلها يوميًا، يمكنك تعريضها لأشعة الشمس أو مصدر حرارة كبيرة تقتل الفيروس.

كيف يظهر الفيروس؟

يستقر الفيروس أولاً في الحلق، مسبباً الالتهاب والشعور بحنجرة جافة، قد تستمر هذه الأعراض من 3 إلى 4 أيام.

ينتقل الفيروس عبر الشعب الهوائية، وينحدر في القصبة الهوائية ويستقر في الرئتين مسبباً التهاب الرئة. يستغرق هذا المقطع حوالي 5 إلى 6 أيام.

يتبع التهاب الرئة بارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، وليس كما يحدث في نزلات البرد.

قد تشعر أنك غارق بسبب صعوبة في التنفس. في هذه الحالة، من الضروري أن تتصل على الفور بخدمة رعاية الطوارئ.

كيفية تجنب الفيروس:

يحدث انتقال الفيروس في معظم الحالات عن طريق الاتصال المباشر، عن طريق لمس الأنسجة أو المواد التي يوجد عليها الفيروس، اغسل يديك بشكل متكرر ضرورة.

يظل الفيروس على يديك لمدة 10 دقائق تقريبًا، ولكن خلال هذه الدقائق العشر يمكن أن يحدث الكثير: فرك عينيك أو خدش أنفك على سبيل المثال والسماح للفيروس بالدخول إلى حلقك! لذلك، من أجل صحتك وصحة الآخرين، اغسل يديك كلما أمكن ذلك وقم بتطهيرهما!

يمكنك الغرغرة بمحلول مطهر يزيل أو يقلل من خطورة الفيروس الذي ربما يكون قد دخل إلى حلقك.

من خلال التطهير المستمر، ستقضي على الفيروس قبل أن يدخل القصبة الهوائية ثم إلى رئتيك.

علاوة على تطهير لوحة المفاتيح في الحاسوب وفأرة الحاسوب Souris، ناهيك عن الهاتف النقال والهاتف الثابت.

نحن جميعا بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق والعناية بأنفسنا لسلامتنا وسلامة الآخرين.