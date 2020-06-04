معيتيق من موسكو: روسيا شريك مهم للسلام في ليبيا

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق تأكيده أن روسيا شريك مهم جدا في استقرار ليبيا.

وأفاد معيتيق الذي يزور موسكو بأن اللقاءات التي تعقد في روسيا في الوقت الحالي، ستتبعها مجموعة كبيرة من اللقاءات مع أطراف دولية "لنصل إلى السلام في ليبيا".

وتوقع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن تشهد بلاده قريبا تخفيفا في التصعيد، وقال في هذا الشأن: "سنشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد.. الحل العسكري ليس هو الحل، والجانب الروسي أكد ذلك".

كما أعلن معيتيق، أن مكتب النائب العام في ليبيا، سيصدر في الأيام المقبلة بيانا واضحا بشأن مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في هذا البلد.

وكان أحمد معيتيق قد وصل إلى موسكو صباح الأربعاء، حيث أجرى محادثات في وزارة الخارجية الروسية، ووفقا له عقد "العديد من اللقاءات مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية وكذلك الأجهزة الأمنية".

ودعا وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف أثناء لقائه أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، ووزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، إلى الإفراج السريع عن الروسيين المحتجزين.

وأجاب معيتيق عن سؤال بالخصوص لوكالة أنباء "نوفوستي"، بالقول: "في الأيام المقبلة، سيصدر مكتب المدعي العام الليبي بيانا واضحا بشأن هذه المسألة".

وجرى في مايو من العام الماضي في ليبيا اعتقال مواطنين روسيين، يعملان في صندوق حماية القيم الوطنية وهما، مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

وكان رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في مكتب المدعي العام الليبي قد أفاد في وقت سابق بأن الروسيين احتجزا في طرابلس لمحاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة.