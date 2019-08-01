  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مع بدء “المحكمة الملكية”.. محمد بن راشد ينشر قصيدة جديدة

مع بدء “المحكمة الملكية”.. محمد بن راشد ينشر قصيدة جديدة

منشور 01 آب / أغسطس 2019 - 07:04
هيا بنت الحسين
هيا بنت الحسين

في الوقت الذي تصدرت فيه قضية بدء جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعتها الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين للمطالبة بحق الحضانة لطفليها، نشر زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه في انستغرام قصيدة بعنوان “سيوف المعالي”.

ولم يتطرق حاكم دبي لشخص معين في أبيات الشعر المنشورة، الثلاثاء، إلا أنه تحدث عن تجاوز التحديات والمصاعب في الحياة، وخص الحديث من يقول “أشياء غريبة غير معقولة”.

واستعان الشيخ محمد بن راشد في المنشور بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قائلا: “ومن كان عضده محمد ما يهمِّه حد .. بوخالد الـشهم حامي بعَزمِهْ الدولة”، وأنه يمكنه الاعتماد على ولي العهد في حل “أصعب الأمور بيسر وسهولة”.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن