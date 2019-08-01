مع بدء “المحكمة الملكية”.. محمد بن راشد ينشر قصيدة جديدة

في الوقت الذي تصدرت فيه قضية بدء جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعتها الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين للمطالبة بحق الحضانة لطفليها، نشر زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه في انستغرام قصيدة بعنوان “سيوف المعالي”.

ولم يتطرق حاكم دبي لشخص معين في أبيات الشعر المنشورة، الثلاثاء، إلا أنه تحدث عن تجاوز التحديات والمصاعب في الحياة، وخص الحديث من يقول “أشياء غريبة غير معقولة”.

كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم pic.twitter.com/gKMJM6ufCz — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) July 30, 2019

واستعان الشيخ محمد بن راشد في المنشور بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قائلا: “ومن كان عضده محمد ما يهمِّه حد .. بوخالد الـشهم حامي بعَزمِهْ الدولة”، وأنه يمكنه الاعتماد على ولي العهد في حل “أصعب الأمور بيسر وسهولة”.