مع تجدد الاحتجاجات.. بغداد تحجب "العربية" و"الحدث"

أفادت قناة "العربية" الفضائية السعودية بأن حكومة العراق قررت وقف عملها وقناة "الحدث" التابعة لها في العراق، بدعوى عدم وجود ترخيص لديهما.

وذكرت شبكة "العربية" اليوم الأحد أن قوة من الشرطة العراقية طلبت من مراسلي القناتين وقف أي أنشطة صحفية في أراضي البلاد، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تغطيتهما المتواصلة للاحتجاجات الجارية في العراق.

وذكّرت "العربية" بأن مكتبها في بغداد سبق أن تعرض في السادس من الشهر الجاري للاقتحام من قبل مسلحين ملثمين ما أدى إلى إصابة عدد من موظفيه، محملة الشرطة العراقية المسؤولية عن عدم تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

ويأتي هذا القرار على خلفية تجدد المظاهرات الغاضبة في العراق مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين