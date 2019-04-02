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مع تراجع اداء اقتصاد البلاد..سلطان بروناي يتشدد في تطبيق الشريعة لكسب دعم المحافظين

مع تراجع اداء اقتصاد البلاد..سلطان بروناي يتشدد في تطبيق الشريعة لكسب دعم المحافظين
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