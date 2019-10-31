مع سريان إلغاء الحكم الذاتي‎.. كشمير الهندية مهجورة

أغلقت المتاجر والمكاتب أبوابها في الشطر الهندي من كشمير، اليوم الخميس، وبدت الشوارع مهجورة بدرجة كبيرة مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به والمنصوص عليه في الدستور وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين.

وأثار قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أغسطس/ آب تغيير وضع كشمير وتشديد قبضته على المنطقة التي تطالب بها أيضًا باكستان، الغضب والاستياء مع استمرار الصراع المسلح الدائر منذ نحو 30 عامًا.

وبدأ سريان أوامر الحكومة بعد منتصف ليل أمس الأربعاء فقسمت ولاية جامو وكشمير القديمة إلى منطقتين، واحدة باسم جامو وكشمير والأخرى لداخ، وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.

وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين وسيؤدي الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال وزير الداخلية أميت شاه، الذي يقود استراتيجية التعامل مع كشمير ”تحقق حلم دمج جامو وكشمير“.

وبفتح فرصة تملك العقارات في كشمير لأشخاص من خارج الإقليم، تأمل الهند أن يتيح ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحويل الانتباه بعيدًا عن التمرد الذي قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.

وتحمل الهند باكستان المسؤولية عن إذكاء التمرد، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

واتسمت حركة المرور بالهدوء في سريناجار اليوم الخميس باستثناء التلاميذ الذاهبين إلى مدارسهم، فيما أغلقت المتاجر أبوابها احتجاجًا على الوضع الجديد لكشمير.

ونشرت السلطات مزيدًا من القوات شبه العسكرية في سريناجار التي اندلعت فيها احتجاجات صغيرة منذ إعلان تغيير وضع المنطقة في الخامس من أغسطس/ آب.