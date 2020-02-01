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مغردون: أقنعة الوقاية من "كورونا" مصنوعة في بؤرة الفيروس ووهان

منشور 01 شباط / فبراير 2020 - 11:01
الأقنعة المعروضة للبيع في إيطاليا تم إنتاجها في مدينة ووهان الصينية
الأقنعة المعروضة للبيع في إيطاليا تم إنتاجها في مدينة ووهان الصينية

تداول مغردون صورا تظهر أن الأقنعة التي اقتنوها من الصيدليات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد قد تمت صناعتها في مدينة ووهان، بؤرة المرض التي تعرف تفشيا كبيرا للفيروس.

وكتبت مغردة إيطالية "إنه عالم جميل. الأقنعة المعروضة للبيع في إيطاليا تم إنتاجها في مدينة ووهان الصينية"، وأرفقت تغريدتها بصورة تبين فعلا أن الأقنعة صنعت في المدينة الصينية الموبوءة.

وقالت مغردة أخرى "إحدى صديقاتي طلبت من والديها شراء أقنعة واقية من صيدلية محلية، ليتبين أن الصناديق التي تحتوي على الأقنعة قادمة من مدينة ووهان الصينية، كونوا حذرين عند شرائها"

وتشهد الصين عزلة متزايدة إثر ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 259 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، بينما بلغ عدد المصابين 11 ألفا و791 شخصا، أي بزيادة 2100 إصابة جديدة، أمس الجمعة

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