مغردون يلومون محمد بن سلمان.. ديسكو في جدة

انه "ديسكو محترم" للعائلات في مدينة جدة السعودية الواقعة على البحر الاحمر جنوبا، هكذا تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، وقد سرى هاشتاغ الموضوع كالنار في الهشيم متأثرا بـ الانفتاح الذي شهدته المملكة في الوقت الذي اعلن عن اسعار تذاكر الدخول ما بين 500 إلى ألف ريال سعودي.

شاهد

افتتاح اول ديسكو في السعودية في مدينة جدة



صور وفيديوهات لافتتاح الديسكو من الداخل



اعتقد الديسكو محترم مافي شيء



شاهدوا في التعليق الاول 👇💠#ديسكو_في_جدهَ#مطار_ابهاَ pic.twitter.com/AAdBhrK2fn — News 🇸🇦 (@snhore) ١٢ يونيو ٢٠١٩

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن

المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شوهدت وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشيرإلى ذلك.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عمليات تجهيز افتتاح “ديسكو” جديد ضمن سلسلة “white” الشهيرة بدبي.

ويرافق تصوير الاستعدادات صوت شخص يشرح طبيعة عمل الديسكو الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات

وأثار المقطع جدلا واسعا وسخطا من قبل السعوديين، الذين عبروا عن رفضهم لهذه المدخلات الغريبة في المملكة والتي تنتهك هوية السعودية الإسلامية وتقاليدها الأصيلة.

الفيد مو ف دبي ولا البرازيل ولا المغرب

لا ف السعوديه "جده"

مكان زي كذا اكيد م بيكون موجود غير المفاصيخ

نسأل الله السلامة .

#ديسكو_في_جده pic.twitter.com/NCKaR3ZRtu — ℍ𝕒𝕣𝕓𝕚 (@H_NA_1) ١٢ يونيو ٢٠١٩

غاضبون

لم يرق الامر لشريحة واسعة من السعوديين عارضوا الانفتاح في البلاد منتقدين بطريقة او باخرى ولي العهد محمد بن سلمان واعتبروا ان غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قِبَل ولي العهد محمد بن سلمان اسفر الى هذه النقطة

جنودنا يموتون في الحد الجنوبي ومقذوفات تطيح فوق روسنا



بالنهاية يجيك الوزير "الفلاني"يفتح مراقص وديسكو



ياخي خافواالله،نبي وقفة من ولي العهد لمثل هاذي المهازل الي تصير قدام عيوننا ولا أحد منا أبدا يرضاها،والي راضي هالشي يطلع برا يدوره.



حسبي الله ونعم الوكيل



#ديسكو_في_جده pic.twitter.com/xzLl3yDIuB — ماجد العنزي (@maged00_1) ١٢ يونيو ٢٠١٩

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

واعتبروا السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي هو بداية الانحدار

هذا البار بار حلال اكرر بار حلال ؟؟؟ #ديسكو_في_جده pic.twitter.com/kQRwLiXKGc — G̷H̷A̷Z̷I̷ (@GG10HH10) ١٢ يونيو ٢٠١٩

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.