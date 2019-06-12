مغردون يلومون محمد بن سلمان.. ديسكو في جدة

منشور 12 حزيران / يونيو 2019 - 09:06
ديسكو محترم للعائلات في جدة و البار حلال
ديسكو محترم للعائلات في جدة و البار حلال

انه "ديسكو محترم" للعائلات في مدينة جدة السعودية الواقعة على البحر الاحمر جنوبا، هكذا تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، وقد سرى هاشتاغ الموضوع كالنار في الهشيم متأثرا بـ الانفتاح الذي شهدته المملكة في الوقت الذي اعلن عن اسعار تذاكر الدخول ما بين 500 إلى ألف ريال سعودي.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن

المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شوهدت وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشيرإلى ذلك.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عمليات تجهيز افتتاح “ديسكو” جديد ضمن سلسلة “white” الشهيرة بدبي.

 

ويرافق تصوير الاستعدادات صوت شخص يشرح طبيعة عمل الديسكو الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات

وأثار المقطع جدلا واسعا وسخطا من قبل السعوديين، الذين عبروا عن رفضهم لهذه المدخلات الغريبة في المملكة والتي تنتهك هوية السعودية الإسلامية وتقاليدها الأصيلة.

غاضبون

لم يرق الامر لشريحة واسعة من السعوديين عارضوا الانفتاح في البلاد منتقدين بطريقة او باخرى ولي العهد محمد بن سلمان واعتبروا ان غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قِبَل ولي العهد محمد بن سلمان  اسفر الى هذه النقطة 

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

واعتبروا السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي هو بداية الانحدار 

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.


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