مفاجأة صاعقة بشأن درجة الحرارة في مصر اليوم

فجر المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة مدوية للمصريين تتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة التي تشهد ارتفاعا في المنطقة ومنها مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي ان جمهورية مصر ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وستكون شديدة خلال الفترة الحالية، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية ان الجو يشهد اليوم الأربعاء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء

وأشارت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ان مصر ستسجل أعلى درجة حرارة لتبلغ 46 درجة مئوية، وستكون في محافظة الوداي الجديدة.

وتقترب غالبية درجات الحرارة في المدن المصرية من حاجز الاربعين درة مئوية ومنها منطقة شرم الشيخ التي تبلغ الـ 42 درجة مؤية ، الزقازيق 39 ، الإسماعيلية 40 ، السويس 39 ، رأس سدر 41 ، سيوة 41 ، الفيوم 40 ، سوهاج وأسيوط 42 ، أسوان 44 ، الوادى الجديد 46 ،

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