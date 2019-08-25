"مفاجأة لترامب".. ظريف يصل إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا

قال مسؤول بالبيت الأبيض الأحد إن فرنسا لم تبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بأن وزير الخارجية الإيراني سيجتمع مع وفد فرنسي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس.

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد إلى بياريتس جنوب غرب فرنسا حيث يجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع.

وقال موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) الذي يتابع الرحلات الجوية إن طائرة إيرانية حكومية هبطت في مطار بياريتس الذي أغلق طوال فترة انعقاد القمة من السبت وحتى يوم الاثنين.

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الخارجية الإيرانية القول إن ظريف لن يعقد أي محادثات مع الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة.

قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد إن فرنسا لم تبلغ ترامب مسبقا بأن وزير الخارجية الإيراني سيجتمع مع وفد فرنسي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس.

وردا على سؤال حول التقارير التي تحدثت عن هبوط طائرة ظريف في بياريتس قال ترامب ”لا تعليق“.

وأحجم مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف القمة، وكذلك وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق.

ويبذل الزعماء الأوروبيون جهودا مضنية للحيلولة دون مواجهة محتملة بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

وبدا ترامب وكأنه يتجاهل جهود الوساطة الفرنسية مع إيران إذ قال إنه رغم سعادته بمساعي ماكرون لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل مبادراته الخاصة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على أن يعقد ماكرون محادثات مع إيران ويبعث برسائل إليها لكن ترامب الذي يتبنى سياسة الضغط على إيران لأقصى حد نأى بنفسه عن هذا الاقتراح قائلا إنه حتى لم يناقشه.

