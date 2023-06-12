مفاجأة مرعبة: امرأة تعود من الموت خلال جنازتها (فيديو)

في حادثة صادمة ومدهشة في الإكوادور، شهد الحضور خلال مراسم جنائزية حادثاً غير متوقع، حيث سمعوا صوت تنفس امرأة من داخل النعش بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاتها.

وقد أفاد نجل السيدة، التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها "عادت من بين الأموات".

وتم تسجيل فيديو يُعرض على منصة "تويتر" يُظهر بيلا مونتويا، البالغة من العمر 76 عامًا، داخل نعش مفتوح وهي تتنفس بصعوبة، وكان هناك رجلان يحاولان مساعدتها في هذه الحالة المفاجئة.



🇪🇨 | LO ÚLTIMO: Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno velorio ante la mirada de sus familiares en Babahoyo, Ecuador. Inmediatamente fue trasladada al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender. pic.twitter.com/s8k7XzRTCZ — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

وفي مقطع فيديو آخر نُشرته وسائل الإعلام المحلية، أكد ابن بيلا مونتويا، خيلبرت بالبران، أن والدته كانت تظهر علامات حياة داخل النعش، حيث كانت تضرب جوانب النعش بيدها اليسرى وتعانق بها.

ووفقًا لتصريحاته التي نقلتها صحيفة "إل أونيفرسو" المحلية، فإن والدته مربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي وقلبها مستقر، وقد استجابت لضغط الطبيب على يدها.

وتم الإعلان عن وفاة بيلا مونتويا يوم الجمعة في مستشفى عام بمدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد. وفقًا لوزارة الصحة، تم نقلها إلى المستشفى بسبب الاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، وقد توقف قلبها وجهاز التنفس بلا استجابة لمحاولات إنعاشها، وأكد الطبيب المناوب وفاتها.

🇪🇨 | Así fue el traslado de nuevo de la señora al hospital luego de haber sido declarada muerta. pic.twitter.com/xLsq7K5bn9 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

وتم تكليف لجنة فنية بتحليل هذه الحالة بعمق وإجراء تدقيق طبي لتحديد المسؤولية عن الشهادة الخاطئة للوفاة، وهو ما أكده بالبران.

وأعرب عن تعافيه ببطء من صدمة ما حدث، مع تمنياته بتحسن صحة والدته ورغبته في أن تظل على قيد الحياة وبجانبه.

