مفاجأة مروعة: سوابق قاتلة لسمكة القرش التي التهمت السائح الروسي

أثار عالم أحياء بحري روسي مفاجأة مدوية بعد أن قدم نظرية جديدة حول وفاة مواطن روسي في الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى سوابق سلوكية للقرش القاتل المشتبه فيه.

ويعتقد ديمتري أورلوف، مؤسس ورئيس شركة RuDIVE المختصة في البحر الأحمر، أن سمكة القرش التي هاجمت السائح الروسي في مصر مؤخرًا، قد تكون قتلت اثنين من الأشخاص الصيف الماضي وأنها كانت حامل.

القرش يهاجم سائحين

العالم البحري يشتبه في أن القرش قد هاجم سائحين في العام الماضي، وفقًا لتقرير صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

تفصيل الحوادث يشير إلى أن الحادث الأول وقع في يوليو/تموز من العام الماضي، عندما هاجم القرش السائحة النمساوية إليزابيث سوير، البالغة من العمر 68 عامًا، أثناء ممارستها الغطس. وكانت الضحية الثانية هي سائح روماني تم افتراسه حيًا على بعد 650 قدمًا من الشاطئ.

القرش يبحث عن فريسة سهلة

وفيما يتعلق بالقرش القاتل، يعتقد أورلوف أنه كان حاملاً العام الماضي أثناء وقوع الحادثتين.

وأضاف أن القرش عاد لهذه المنطقة مرة أخرى بسبب عدم قدرته على مطاردة واصطياد الأسماك، فاسترجع ذكريات موقع سابق حصل فيه على فريسة سهلة.

وقد تعرض سائح روسي يبلغ من العمر 23 عامًا لهجوم من قرش قاتل، في 8 يونيو الماضي، حيث تمزق إلى نصفين أمام والده والفوج السياحي الذي كان حاضرًا على الشاطئ خلال هذه اللحظة المروعة.

وتمكنت فرق الإنقاذ في وقت لاحق من صيد سمكة القرش، وتبين أنها من نوع القرش النمر "Tiger Shark".

