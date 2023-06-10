5 نصائح لتجنب "القرش".. وكيف تتصرف إذا هاجمك ؟

بعد حادث هجوم سمكة القرش على السباح الروسي أثناء ممارسته للسباحة السطحية في الغردقة، نستعرض بعض التوصيات الهامة للتعامل مع سمكة القرش بهدف تجنب الاقتراب من فكها المفترس.
وفيما يلي، أبرز خمس نصائح رئيسية لتجنب المواجهة مع فك القرش المفترس:
- تجنب السباحة بالقرب من المناطق التي تجري فيها أنشطة الصيد التجاري أو الترفيهي هو أمر حذر ينصح به، حيث يعتبر الصيد والأنشطة المرتبطة بها مصدر جذب لأسماك القرش بسبب الأصوات والاهتزازات التي تنتج عن عمليات الصيد والتخلص من بقايا الأسماك في المياه. وبالتالي، يمكن أن تتجمع أسماك القرش في تلك المناطق بحثًا عن الطعام.
- عدم إلقاء بقايا المأكولات أو الأسماك في المياه وعدم تغيير نمط غذاء الأسماك.
- عدم استخدام الهربون في صيد الأسماك وتجنب استخدامه في المياه العميقة.
- تجنب السباحة والتواجد في المياه العميقة ليلاً وأثناء شروق وغروب الشمس.
- عدم التعامل المباشر مع أسماك القرش، بما في ذلك التغذية أو اللمس أو الاقتراب أو التصوير بالقرب منها.
في حال وقوع مواجهة مع سمكة القرش، فإليك مجموعة من النصائح للتعامل مع هكذا موقف:
- حافظ على هدوئك ولا تتصرف بتصرفات مفاجئة.
- استخدم أي أداة تتوفر لديك مثل العصا أو الكاميرا أو حتى يديك لتوجيه ضربات قوية نحو الأنف أو العين للتخلص من هجوم سمكة القرش.
- احتفظ بمسافة آمنة بينك وبين سمكة القرش ولا تدعها تقترب منك قدر الإمكان.
- في حالة وجود زملاء سباحة معك، حاول البقاء مجتمعين والتحرك بشكل متجانس لتقليل فرصة استهدافك من قبل سمكة القرش.
- ابحث عن أي نقطة ضعف في سمكة القرش مثل الزعانف الخلفية والخطافات وحاول الاستفادة منها في حالة الدفاع عن نفسك.