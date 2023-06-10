5 نصائح لتجنب "القرش".. وكيف تتصرف إذا هاجمك ؟

بعد حادث هجوم سمكة القرش على السباح الروسي أثناء ممارسته للسباحة السطحية في الغردقة، نستعرض بعض التوصيات الهامة للتعامل مع سمكة القرش بهدف تجنب الاقتراب من فكها المفترس.

وفيما يلي، أبرز خمس نصائح رئيسية لتجنب المواجهة مع فك القرش المفترس:

تجنب السباحة بالقرب من المناطق التي تجري فيها أنشطة الصيد التجاري أو الترفيهي هو أمر حذر ينصح به، حيث يعتبر الصيد والأنشطة المرتبطة بها مصدر جذب لأسماك القرش بسبب الأصوات والاهتزازات التي تنتج عن عمليات الصيد والتخلص من بقايا الأسماك في المياه. وبالتالي، يمكن أن تتجمع أسماك القرش في تلك المناطق بحثًا عن الطعام.



عدم إلقاء بقايا المأكولات أو الأسماك في المياه وعدم تغيير نمط غذاء الأسماك.



عدم استخدام الهربون في صيد الأسماك وتجنب استخدامه في المياه العميقة.



تجنب السباحة والتواجد في المياه العميقة ليلاً وأثناء شروق وغروب الشمس.



عدم التعامل المباشر مع أسماك القرش، بما في ذلك التغذية أو اللمس أو الاقتراب أو التصوير بالقرب منها.

في حال وقوع مواجهة مع سمكة القرش، فإليك مجموعة من النصائح للتعامل مع هكذا موقف: