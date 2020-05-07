مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لتبادل سجناء

كشفت صحيفة أمريكية عن أن إيران والولايات المتحدة تجريان مفاوضات لتبادل سجناء، وذلك رغم تزايد حدة التوترات بينهما.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول إيراني رفيع المستوى ومتحدث باسم أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية، إن المفاوضات بين البلدين تدور حول تبادل الإفراج عن المحارب الأمريكي الذي تحتجزه السلطات الإيرانية، وبين طبيب إيراني أمريكي تحتجزه الولايات المتحدة.

ووصفت الصحيفة المفاوضات بين الجانبين بأنها “استثنائية بالنظر إلى التوترات المتزايدة والتهديدات المتبادلة باستخدام القوة العسكرية” بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإيراني أبو الفاز مهر آبادي، نائب مدير قسم رعاية المصالح الإيرانية بالسفارة الباكستانية في واشنطن، القول إن المفاوضات تهدف إلى تبادل الأمريكي مايكل وايت (48 عاما) المحتجز فى إيران منذ عامين تقريبا، بالطبيب الإيراني الأمريكي الذي لم يحدد هويته.

وقال المسؤول الإيراني إن “المحادثات لم تصل بعد إلى نتيجة”.

وتحتجز إيران ما لا يقل عن أربعة أمريكيين، بينهم ثلاثة على الأقل من أصل إيراني. وتقول إيران إن حوالي 24 إيرانيا محتجزون في الولايات المتحدة.