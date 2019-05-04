مفاوضات عراقية- روسية لتزويد بغداد بمنظومة "أس 400"

كشف النائب في البرلمان العراقي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لتجهيز بغداد بمنظومة "أس 400".

وقال لـRT "هناك توجهاً عراقياً لتعزيز التعاون في مجال التسليح مع روسيا، وهذا ما نتج عنه توقيع عقد بأربعة مليارات دولار لشراء طائرات مقاتلة بجناح ثابت أو متحرك، بالإضافة إلى عقد بمليار دولار لتجهيز العراق بمدرعات".

وأضاف أن "العراق يتفاوض الآن على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، مبيناً أن "هذه المنظومة مهمة جداً، ومن المتوقع أن تكون خلال العامين المقبلين قد دخلت العراق".