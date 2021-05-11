مفاوضات فينا تصل الى مرحلة دقيقة

كشف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، عن آخر تطورات محادثات فيينا، الخاصة بالملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أنها دخلت ما وصفه بـ “المرحلة الدقيقة”.

يشار إلى أن الوفد الإيراني استكمل قبل نحو إسبوعين محادثاته غير المباشرة مع الإدارة الأمريكية، برعاية أوروبية وبحضور كل من الصين وروسيا، حيث توقفت الجولة الأولى الشهر الماضي، دون تحقيق تقدمٍ ملموس.

في ذات السياق، أشار “بوريل” إلى أن المفاوضين المتواجدين حالياً في فيينا يمتلكون فرصة أسبوعين آخرين للوصول إلى اتفاق حيال تلك القضية، لافتاً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة دون توقف.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” أن التزام إيران الكامل باللاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لتفادي تزودها بالقنبلة النووية، وفقاً لما نقله موقع العربية.نت، مضيفاً: “المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي شاقة، إلا أنها تسير في أجواء إيجابية”.

إلى جانب ذلك، أشار “ماس” إلى أهمية عنصر الزمن في المفاوضات، كاشفاَ انه سيقدم تقريرا حول آخر مستجدات مفاوضات فيينا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، بالاشتراك مع نظيره الفرنسي، “جان إيف لودريان” والمفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين القادم في بروكسل.