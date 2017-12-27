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مفاوضات لاجلاء مقاتلي المعارضة السورية من منطقة قرب اسرائيل

مفاوضات لاجلاء مقاتلي المعارضة السورية من منطقة قرب اسرائيل
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