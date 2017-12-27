مفاوضات لاجلاء مقاتلي المعارضة السورية من منطقة قرب اسرائيل

ارشيف

قال مسؤولون من المعارضة السورية إن مقاتلي المعارضة في جيب تتقاطع عنده الحدود السورية واللبنانية والإسرائيلية يتفاوضون على صفقة مع الحكومة للرحيل إلى مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة.

وفرض الجيش السوري بدعم من القوة الجوية الروسية والفصائل الشيعية التي تدعمها إيران ومقاتلين من الدروز حصارا على الجيب الواقع حول بيت جن لأسابيع.

وفي الأيام الأخير سيطر على عدة مواقع تاركا مقاتلي المعارضة محاصرين داخل البلدة نفسها.

وقال أبو كنعان وهو مسؤول في مجموعة معارضة محلية إن هناك الآن مفاوضات على رحيل المقاتلين ومن يريدون الرحيل معهم.

وقال إبراهيم الجباوي وهو مسؤول في فصيل تابع للجيش السوري الحر مطلع على الوضع إن الفصائل تحاول إقناع مقاتلي المعارضة بالإجلاء إلى إدلب وإنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

ويضغط الجيش السوري وحلفاؤه بشكل متزايد لإبرام اتفاقات إجلاء مثل هذه من جيوب المعارضة قرب المدن الكبرى أو في مواقع استراتيجية أخرى بعد فترات طويلة من الحصار والقصف.

والمنطقة المحيطة ببيت جن حساسة بسبب قربها من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وتريد إسرائيل أن تبقي حزب الله اللبناني، أقوى فصيل تدعمه إيران ويساعد الرئيس السوري بشار الأسد ضد الجماعات المعارضة، بعيدا عن حدودها مع سوريا.

واستهدفت إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا قرب الحدود بعد أن سقطت مقذوفات طائشة في مناطق تسيطر عليها كما قصفت قافلات ومخابئ أسلحة لحزب الله داخل سوريا.