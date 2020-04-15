مفتى القدس: اغلاق المساجد مستمر حتى في رمضان

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن كافة المساجد ودور العبادة ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ، التي تشمل بداية شهر رمضان، وأنه التزاما بالإجراءات المتبعة ستبقى صلوات الجماعة والجمعة معلقة، بهدف الحفاظ على حياة أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المفتي محمد حسين، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه وبسبب الأوضاع السائدة في فلسطين، فإن دور الإفتاء لن تدعو المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام، منعا للتجمع والتجمهر وسيتم الاكتفاء بتحري أهل الاختصاص من مفتيين وبعض من أعضاء الجمعية الفلسطينية للفلكيين.

وأكد المفتي، أنه في حال ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام سيعلن ببيان يبث عبر هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية وغيرها من وسائل الإعلام غير الرسمية أيضا.