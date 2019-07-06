مفتي سعودي يبيح ممارسة "العادة السرية" بسبب البلاوي

ربط عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ممارسة العادة السرية لدى الشباب بالحاجة اليها

وافتى في برنامج إذاعي إنه "يجوز ممارسة العادة السرية للشباب عند الحاجة إليها". وأضاف ” ” لكن العلماء مختلفون في العادة السرية؛ الجمهور يرون أنها لا تجوز، أنا من الذين يرون أنها تجوز للشباب لكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة؛ لأن الانسان لا يعتدي، هو يده في فرجه “.

وأوضح: ” الشاب إذا احتاج إلى ممارسة العادة السرية فإنها تجوز عند الحاجة، وتركها والبعد عنها خير “.