مفتي سلطنة عُمان يدعو للدعاء ونصرة "أبطال القدس وغزة"

دعا مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المسلمين، إلى ضرورة عدم نسيان القدس والمسجد الأقصى وغزة من الدعاء في أيام رمضان المباركة.

وقال الخليلي في تغريدة عبر صفحته الرسمية: "أيام رمضان المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء يجب على المسلمين ألا ينسوا إخوانهم أبطال الرباط في القدس المبارك الذابين عن حرمات الأقصى الشريف".

كما دعا المسلمين للدعاء ومساندة "أبطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)".

ولاقت دعوة المفتي تفاعلا كبيرا وشكرا له على تذكره لأهل الرباط والجهاد، من منطلق موقعه الرسمي، وسط إشارات بسكوت آخرين في الوقت الذي يحتاج فيه أهل فلسطين مثل هذا الترابط والدعاء والمساندة من علماء الأمة والمفتين.