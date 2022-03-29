محاولة اغتيال مفتي مصر السابق في 2018

كشف مفتي الديار المصرية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور علي جمعة، ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018.

وقال علي جمعة في لقاء عبر قناة "صدى البلد" المصرية مساء يوم الاثنين، إن الشباب الذين حاولوا اغتياله كانوا على أربعة أمتار فقط منه.

وأضاف أن هؤلاء الشباب قالوا له إن السلاح الذي كان معنا اختفى، لافتا إلى أنه زحف على الأرض مترين حتى يدخل المسجد.

وتابع علي جمعة قائلا إن جماعة فجرت منزله في محافظة الفيوم قبل محاولة اغتياله بعام، وتم القبض على المجرمين وتمت محاكمتهم.