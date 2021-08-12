مفتي مصر يثني على قرار السيسي

اثنى مفتي مصر شوقي علام، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد مدة رئاسته لدار الإفتاء المصرية لمدة عام واعتبر ذلك فرصة عظيمة وحافزا له لخدمة الوطن

مفتي مصر: قرارات السيسي حكيمة

وأكد مفتي الجمهورية أن "القرارات الحكيمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب".

وتابع: "نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة".

السيسي يصدر قرارا نادرا بشان الافتاء

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وبموجب هذا القرار يكون تعيين المفتي من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرارات توضيحية.

ويتقرب الفقهاء والشيوخ في مصر قرار الرئيس المصري حول مفتي الديار المصري في ظل اقتراب مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني، مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح من بعده.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة شوقي علام لمدة عام اعتبارا من 12/8/2021. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر قرارا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.