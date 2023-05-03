مفتي مصر يثير عاصفة من الجدل بسبب الخمر (فيديو)

البوابة - عاصفة من الجدل، أثارتها تصريحات إعلامية لمفتي مصر الدكتور شوقي علام، بشأن عقوبة شارب الخمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قطعي في القرآن والسنة يثبت ذلك، وإنما الأمر متروك للقاضي الذي يمثل الدولة.

وشن رجال دين ونشطاء هجوما لاذعا ضد مفتي مصر الأسبق، معتبرين أن العقوبة بحق شارب الخمر، مجمع عليها ولا يمكن نفيها، حتى لو لم ترد في القرآن والسنة بنص حرفي.

1. قبل الرد على #شوقي_علام :

أ. إذا كان القرآن لم يذكر حدا لشارب الخمر كما ذكر حد الزاني والسارق فما رأيكم في إقامة حد الله الوارد في الزنى والسرقة وحكم من يعطله؟ ب.الخمر من الكبائر والمحرمات ولم يرد فيها حد معين حسب قولك! فما حكم بيع الخمر في الفنادق والحانات والتصريح بذلك؟ pic.twitter.com/LUtxXm0qnA — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 29, 2023

وكتب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، في حسابه على موقع التواصل فيسبوك: “من الخطأ التعجل والانسياق خلف الفهم المغلوط لأقوال وتصريحات العلماء.فلا يمكن لعالم التشكيك في تحريم الخمر وعقوبته،والقول بأن العقوبة لم ترد في القرآن أوالسنة لايعني نفي العقوبة المجمع عليها”.

وعلق أحد متابعي شومان، قائلا: "إن المفتى يسبح فى الاتجاه الخطأ منذ 10 سنوات"

وحذر ناشط من إنكار السنة أو الطعن فيها، مشيرا إلى أنه لا يجب الإلتفات لمنصب في ذلك، مؤكدا أن العقوبة موجودة في الصحيحين.

مفتي الجمهورية شوقي علام يقول في حوار متلفز إن القرآن والسنة لا يوجد بهما نص قطعي لعقوبة شرب الخمر وإنما الأمر متروك للقاضي الذي يمثل الدولة pic.twitter.com/MacgV85V4o — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 29, 2023

بينما قال متابع آخر لشومان: "المجاملة فى أمر الدين لإرضاء أهواء بعض الناس أصبحت ظاهرة ولابد من وقفة للأزهر فى ذلك للحفاظ على الدين من المتملقين المرائين" .

قال مفتي الديار المصرية شوقي علام أن

الخمر ليس له عقوبة أو حد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية كنص قطعي.



وكلامه صحيح



وأكثر الناس فهم أنه بذلك يحلل الخمر

وما الى ذلك وهذا خطأ وكلام بعيد عن المقصود



لكن لو نظرنا للشريعة وما أقرته من كبائر الذنوب فإن أكثرها ليس له عقوبة… pic.twitter.com/Q9Nf4Zao2E — @ابو مشاري (@B0_MshaRe) April 29, 2023

واشار شخص يحمل حسابه اسم "أغاني الكوخ"، إلى أن الإجتناب أقوى من التحريم، في النص القرآني: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

مفتي مصر شوقي علام

لا يوجد عقوبة منصوص عليها ضد شارب

الخمر في القران ولا يوجد نص قطعي كذلك

في سنة النبي محمد🤔 pic.twitter.com/DWDKYPUSf6 — سنا مروة (@mrowesna123) April 29, 2023

وقال الشيخ محمد الصغير إن عقوبة الخمر وحد الشارب ثابت من فعل النبيﷺ والصحابة من بعده، حيث روى أنس أَن النبيﷺ أُتِيَ بِرجُلٍ قد شَربَ الخَمْرَ فَجَلَدهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نحوَ أَرْبعِينَ قال وفَعَلهُ أَبو بكرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمرُ اسْتَشارَ الناسَ فقال عَبدالرحمَنِ أَخَفَّ الْحدُودِ ثَمانينَ فَأمرَ بِه عمر”.