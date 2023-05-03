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مفتي مصر يثير عاصفة من الجدل بسبب الخمر (فيديو)

تاريخ النشر: 03 أيّار / مايو 2023 - 04:15
مفتي مصر الدكتور شوقي علام
مفتي مصر الدكتور شوقي علام

البوابة - عاصفة من الجدل، أثارتها تصريحات إعلامية لمفتي مصر الدكتور شوقي علام، بشأن عقوبة شارب الخمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قطعي في القرآن والسنة يثبت ذلك، وإنما الأمر متروك للقاضي الذي يمثل الدولة.

وشن رجال دين ونشطاء هجوما لاذعا ضد مفتي مصر الأسبق، معتبرين أن العقوبة بحق شارب الخمر، مجمع عليها ولا يمكن نفيها، حتى لو لم ترد في القرآن والسنة بنص حرفي.

وكتب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، في حسابه على موقع التواصل فيسبوك: “من الخطأ التعجل والانسياق خلف الفهم المغلوط لأقوال وتصريحات العلماء.فلا يمكن لعالم التشكيك في تحريم الخمر وعقوبته،والقول بأن العقوبة لم ترد في القرآن أوالسنة لايعني نفي العقوبة المجمع عليها”.

وعلق أحد متابعي شومان، قائلا: "إن المفتى يسبح فى الاتجاه الخطأ منذ 10 سنوات"

وحذر ناشط من إنكار السنة أو الطعن فيها، مشيرا إلى أنه لا يجب الإلتفات لمنصب في ذلك، مؤكدا أن العقوبة موجودة في الصحيحين.

بينما قال متابع آخر لشومان: "المجاملة فى أمر الدين لإرضاء أهواء بعض الناس أصبحت ظاهرة ولابد من وقفة للأزهر فى ذلك للحفاظ على الدين من المتملقين المرائين" .

واشار شخص يحمل حسابه اسم "أغاني الكوخ"، إلى أن الإجتناب أقوى من التحريم، في النص القرآني: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

وقال الشيخ محمد الصغير إن عقوبة الخمر وحد الشارب ثابت من فعل النبيﷺ والصحابة من بعده، حيث روى أنس أَن النبيﷺ أُتِيَ بِرجُلٍ قد شَربَ الخَمْرَ فَجَلَدهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نحوَ أَرْبعِينَ قال وفَعَلهُ أَبو بكرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمرُ اسْتَشارَ الناسَ فقال عَبدالرحمَنِ أَخَفَّ الْحدُودِ ثَمانينَ فَأمرَ بِه عمر”.

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