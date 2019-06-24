مفوضية الامم المتحدة تزور البشير في معتقله

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين 24 حزيران 2019 ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير محتجز في غرفة في سجن كوبر وانه يتلقى معاملة حسنة

واشارت الى انها التقت مع البشير و22 من رموز نظامه

ودعت المفوضية الاممية السلطات السودانية للسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان والكف عن "قمع" المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت.

واشارت الى في مستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع إن الانتفاضة السودانية "قوبلت بقمع وحشي من قبل قوات الأمن هذا الشهر".