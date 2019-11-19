مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تطالب بوقف عمليات الاختطاف

طالبت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"، الثلاثاء، الجهات الحكومية بوقف مسلسل الاختطافات التي طالت نشطاء وإعلاميين عراقيين، داعية إلى الكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بهذه الأعمال.

وقالت المفوضية وهي جهة رسمية، تتبع البرلمان في بيان لها اليوم: نطالب "القائد العام للقوات المسلحة بإلزام الاجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا لسلطة الدولة والقانون".

وشدد على أن "تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فورا واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الامن والأمان والحق في الحياة".

وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الناشطين والأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 قتيلا و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية.

وكانت 12 كتلة سياسية عراقية، طالبت وزير الدفاع بالعمل على كشف حالات الاختطاف وقتل المتظاهرين وقنصهم، والجهات التي تقف خلفها، وإعلان ذلك أمام الرأي العام العراقي.