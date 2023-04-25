مقاتلون يستولون على مختبر.. خطر بيولوجي كبير في السودان

البوابة - أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من حدوث مخاطر بيولوجية كبيرة في السودان، عقب سيطرة مقاتلين على مختبر يحتوي عينات لأمراض من مثل الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

واعتبرت، المنظمة أن سيطرة أحد الأطراف المتصارعة في السودان، على مختبر للصحة العامة، يشكلخطرا بيولوجيا مرتفعا جدا.

وحسب المنظمة يحتوي المختبر على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

وتستمر الأمم المتحدة عملها في السودان، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، استمرار قوات الدعم السريع، بتحركاتها العسكرية، على الرغم من سريان هدنة الثلاثة أيام، مشيرة إلى تحركات لأرتال عسكرية تابعة لقوات الدعم نحو العاصمة.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها، إن الجيش رصد الكثير من الخروقات التي التي تقوم بها المليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة، والتي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أمريكية.

وقتل المئات المدنيين، وأصيب الآلاف، خلال المعارك التي يشهدها السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، منذ 15 إبريل الجاري، بعد خلافات عميقة في الرؤى بين قادة الطرفين فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم داخل الجيش.

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب تلك الخلافات.