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مقاتلو داعش ينكفئون إلى مساحة صغير عند ضفاف نهر الفرات

مقاتلو داعش ينكفئون إلى مساحة صغير عند ضفاف نهر الفرات
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