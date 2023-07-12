مقاضاة "السياحة المصرية" لسماحها لمطرب اميركي شاذ بالغناء في الاهرامات

اعلن المحامي عمرو عبد السلام انه مستعد لرفع دعوى لمقاضاة وزارة السياحة والاثار المصرية بعد اعطاءها تصريح للمطرب الاميركي ترافيس سكوت ليغني في منطقة الاهرامات

ونقل موقع روسيا اليوم باللغة العربية عن المحامي المصري تاكيده انه سيرفع الدعوى القضائية يوم الخميس لارغام الوزارة المصرية على الغاء تصريح الحفل الغنائي للرابر الأمريكي ترافيس سكوت الذي سيقام تحت سفح الأهرامات يوم 28 يوليو المقبل

وقال المحامي ان المطرب الاميركي يعلن عن دعمه لحركة "الأفروسنتريك" المعادية للهوية المصرية وتتعصب للعرق الأفريقي الأسود وقد اشتهرت حفلاته بـ ممارسته للطقوس الشيطانية والماسونية وتعاطي المخدرات وممارسة الجنس، وهو ما يخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري.

كما توصف حفلاته بأكثر الحفلات دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حيث قتل العشرات في حفلة اقامها قبل عامين مما دفع أسر الضحايا إلى إقامة عشرات الدعاوي القضائية ضده أمام القضاء الأمريكي

واختار مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت أن يكون حفل إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا" عند سفح الأهرامات بالجيزة في مصر، يوم 28 يوليو الجاري ، وقال المحامي المصري انه سيوجه انذارا الى وزير الداخلية المصري ووزير السياحة والآثار يتبعهم إقامة دعوي قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لمنع إقامة الحفل الغنائي.

سمعه سيئة لـ ترافيس سكوت